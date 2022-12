Mondial 2022 - La fête bat son plein dans le centre-ville de Bruxelles

(Belga) Des centaines de Marocains célèbrent la victoire de leur équipe nationale face à l'Espagne dans le centre-ville de Bruxelles mardi soir. Le boulevard Lemonnier a été envahi par les supporters des Lions de l'Atlas dès la fin de la séance de tirs au but.

La police, déployée en proportion équivalente à ce qui avait déjà été le cas jeudi dernier lors du match Maroc-Canada, a d'abord suivi les chants et tirs de pétards qui ont célébré la fin du match à distance. L'ambiance est globalement festive, même si le passage d'un combi au milieu de la foule a généré un léger moment de tension. Certains ont frappé dans le véhicule et l'ont visé avec des feux d'artifice. Les forces d'intervention se sont alors déployées à proximité de la Bourse. Pour éviter tout dérapage, des supporters du Maroc se sont placés devant eux, formant une chaîne humaine pour dissuader les éventuels fauteurs de trouble. Quelques individus ont tenté de s'emparer d'éléments du chantier de construction du métro et jeté des pierres vers la police, mais le calme est très rapidement revenu. (Belga)