Mondial 2022 - La Ville de La Louvière ne retransmettra pas les matches de Coupe du Monde au Qatar

(Belga) La Ville de La Louvière ne retransmettra pas les matches de Coupe du Monde au Qatar, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022, ont indiqué mercredi les instances communales.

"Les températures risquent d'être moins clémentes qu'en été. De ce fait, placer un chapiteau et le chauffer pour que le public puisse suivre les rencontres dans de bonnes conditions serait peu responsable à l'heure où les coûts de l'énergie sont l'affaire de tous", ont souligné les instances louviéroises, mettant en avant les ambitions de la Ville qui se veut plus verte et écoresponsable. "Même si cette Coupe du Monde se déroule en hiver, où les températures au Qatar devraient avoisiner les 25 degrés, n'oublions pas que les stades construits pour l'occasion ont été dotés de climatiseurs géants qui pourraient être mis en fonction si le besoin en était. Personne n'ignore les conditions humaines dans lesquelles les différents stades au Qatar ont été construits depuis une dizaine d'années et la question de la traite des êtres humains est omniprésente. Même si le Qatar s'en défend et semble avoir fait des efforts ces dernières années, de nombreux ouvriers ont perdu la vie lors de ces constructions." Pour ces diverses raisons, la Ville de La Louvière a décidé de ne pas installer d'écran géant retransmettant les matches de Coupe du Monde. (Belga)