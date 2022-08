Mondial 2022 - Le Mondial débutera un jour plus tôt, le 20 novembre, par Qatar - Equateur

(Belga) La FIFA a confirmé jeudi soir que la Coupe du monde 2022 de football débutera un jour plus tôt que prévu, soit le dimanche 20 novembre. Le match d'ouverture du Mondial, Qatar - Equateur, aura lieu ce jour-là à 19h00 locales (17h00 belges) , au stade Al-Bayt d'Al-Khor, au nord de Doha, la capitale du Qatar.

Le Conseil de la FIFA a acté officiellement la modification de calendrier jeudi. Cette décision permet de renouer avec une tradition récente selon laquelle le premier match de chaque Coupe du monde est disputé par le pays hôte, comme Russie-Arabie saoudite lors de l'édition 2018. Le calendrier initial prévoyait en effet une première rencontre en journée le 21 novembre, avant Qatar-Equateur donc, à 13 heures locales (11h00 belges) entre le Sénégal et les Pays-Bas. Dans le cadre de ce changement, le match Pays-Bas - Sénégal du 21 novembre est lui déplacé de 13 heures locales (11h00 belges) à 19 heures (17h00). Le match Angleterre-Iran, dans le groupe B, reste programmé au dimanche 21 novembre à 16 heures locales (14h00 belges) et celui entre les États-Unis et le Pays de Galles le même jour à 22 heures (20h00 belges). Les Diables Rouges débuteront leur tournoi face au Canada le 23 novembre à 22h00 locales (20h00 belges). Le changement de date du match d'ouverture implique une modification du compte à rebours des 100 jours précédant la Coupe du monde qui devait être lancé samedi, avec des événements organisés ce jour-là à travers l'émirat de 2,8 millions d'habitants, dont environ 90% d'étrangers. Le Qatar est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde. La compétition a été déplacée de l'été à la fin de l'automne 2022 en raison des températures extrêmes dans l'émirat du Golfe. (Belga)