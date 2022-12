Mondial 2022 - Le sélectionneur portugais exclut de démissionner pour l'instant

(Belga) Le sélectionneur de l'équipe du Portugal Fernando Santos a exclu de démissionner pour l'instant après la défaite samedi du Portugal face au Maroc (1-0) en quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar.

"Démissionner? Cela ne se pose pas... Présenter ma démission ne fait pas partie de mon lexique", a déclaré le technicien portugais à la chaîne de télévision Sport TV. Le sélectionneur portugais, 68 ans, en poste depuis 2014 et dont le contrat court jusqu'à l'Euro 2024, a indiqué qu'il rentrait dimanche à Lisbonne pour s'entretenir avec le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, afin d'aborder l'avenir de la Seleçao. "En rentrant au Portugal, nous allons discuter sereinement et voir l'analyse que nous pouvons faire", a-t-il dit. "Je ne sais pas si on peut parler d'échec", a-t-il affirmé. "Nous aurions pu faire mieux", a-t-il reconnu ajoutant toutefois qu'"il y a des jours comme aujourd'hui où il manque une pointe de chance". Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, en déplacement au Cap-Vert, a également réagi pour remercier le parcours de la sélection en citant notamment Cristiano Ronaldo et "les moins jeunes qui auront moins de chances de participer à la Coupe du monde dans quatre ans". (Belga)