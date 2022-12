Mondial 2022 - Les Bleus acclamés par la foule à la Concorde

(Belga) Héros malheureux de la finale du Mondial, les joueurs de l'équipe de France ont été acclamés par 50.000 supporteurs lundi soir place de la Concorde à Paris à leur retour du Qatar, dans une ambiance de ferveur.

Arrivés une heure et demie plus tôt à l'aéroport de Paris, les joueurs sont apparus vers 21h30 au balcon de l'hôtel Crillon sous les vivats des fans, très jeunes en majorité, qui agitaient des drapeaux tricolores en scandant des "Merci les Bleus !" et en chantant la Marseillaise ou la chanson de Gala "Freed from desire", devenue l'hymne des Bleus pendant le Mondial. L'événement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. La police, qui a donné le nombre de 50.000 participants, n'avait pas signalé d'incident lundi soir. Certains s'étaient juchés sur des lampadaires ou des feux tricolores, pour tenter d'apercevoir les Bleus ne serait-ce que d'un cheveu. Les enfants, les plus chanceux, avait trouvé une parfaite place sur les épaules de leurs parents. D'autres avaient choisi l'hôtel de la Marine, de l'autre côté de la rue. Les Bleus sont restés un bon moment face à leurs supporteurs qui criaient leurs noms, celui de Kylian Mbappé étant sans surprise le plus entendu, mais ceux qui espéraient une prise de parole ont été déçus. (Belga)