Mondial 2022 - Lionel Messi prudent concernant les chances de titre de l'Argentine

À huit jours du début du Mondial, Lionel Messi a appelé samedi les Argentins à la prudence concernant les chances de titre de l'Albiceste, lauréate de la dernière Copa America et considérée comme l'une des équipes favorites au sacre au Qatar.

"Nous allons nous battre pour l'obtenir (le titre, NDLR), mais nous ne sommes pas assurés d'emblée d'être champions, comme le pensent les Argentins", a dit le capitaine de la sélection argentine de 35 ans au journal sportif argentin Olé. "C'est déjà une erreur de penser aux huitièmes de finale, il faut penser au premier match. Il est essentiel de partir du bon pied et de remporter les trois premiers matches." Le septuple Ballon d'Or est le leader d'une sélection composée de 26 joueurs, dont font partie Angel Di Maria et Paulo Dybala, de retour après avoir été blessés. "Nous allons traverser des mauvais moments, mais ce groupe est préparé au pire. Il a été formé lorsque nous avons perdu en demi-finale de la Copa America en 2019 contre le Brésil. À partir de là, cela a généré ce que cela a généré", a poursuivi le joueur du Paris Saint-Germain. Deux fois victorieuse de la Coupe du monde, l'Argentine commencera son tournoi contre l'Arabie Saoudite le 22 novembre, avant de rencontrer le Mexique, le 26, puis la Pologne, le 29, dans le groupe C.