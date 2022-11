Mondial 2022 - Matt Turner : "On a laissé filer deux points"

(Belga) Le gardien de but des États-Unis, Matt Turner était déçu après le partage 1-1 face au Pays de Galles, lundi soir à Al Rayyan, en match de la première journée du groupe B de la Coupe du monde de football.

Après avoir dominé la première période et ouvert la marque de fort belle manière par Timothy Weah, les Étasuniens ont subi toute la seconde période et concédé l'égalisation sur penalty à la 82e minute, transformé par Gareth Bale. "Nous leur avons donné une planche de salut. On a laissé filer deux points", a estimé le portier qui joue habituellement à Arsenal sur ESPN. Le buteur américain, Weah a résumé le match : ""J'ai eu l'impression qu'en première mi-temps, nous avions beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan... et puis, en seconde mi-temps, nous avons baissé le rythme et le Pays de Galles a monté d'un cran. Ils ont commencé à nous presser, ils avaient la plupart du temps du ballon et je pense qu'à la fin, c'est ce qui nous a vraiment fait mal." La dernière victoire des États-Unis en Coupe du monde contre une équipe européenne remonte à 2002 contre le Portugal. Depuis, les USA ont aligné dix rencontres sans victoire face à des équipes membres de l'UEFA. (Belga)