Mondial 2022 - "Presque un match de boxe, on s'est rendu coup pour coup", résume Hugo Lloris

La France a été battue aux tirs au but par l'Argentine au terme d'une finale de Coupe du monde épique (3-3, 4-2 aux tirs au but), dimanche. "C'était presque un match de boxe, on s'est rendu coup pour coup", a résumé le capitaine français Hugo Lloris au micro de TF1.

"Malheureusement, nous étions trop dans la réaction dans cette finale", a expliqué Lloris après le match qui a vu la France être menée 2-0 à la pause. "Le seul regret que nous pouvons avoir, c'est d'avoir raté notre première mi-temps. Malgré cela, nous n'avons rien lâché jusqu'au bout, nous y avons cru jusqu'au bout. Il fallait un gagnant, cela s'est joué aux tirs au but. C'est toujours cruel d'être du mauvais côté, mais je crois que nous avons tout donné jusqu'à la fin dans cette compétition." "Nous sortons vidés, parce que cela fait presque un mois de compétition", a encore ajouté Lloris. "Aujourd'hui, nous aurions pu lâcher à 2-0 et nous avons continué d'y croire. Nous avons presque renversé le match, il y a eu cette occasion à la 120e qui pouvait faire tout basculer. C'est le football, il faut féliciter les Argentins qui ont fait une grande Coupe du monde", a conclu le gardien.