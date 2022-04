Mondial 2022 - Ronald Koeman de retour à la tête des Oranje après le Mondial

(Belga) Ronald Koeman devrait débuter, le 1er janvier 2023, sa deuxième période à la tête de l'équipe nationale néerlandaise de football. Le technicien aurait donné son accord pour succéder à Louis van Gaal dans la foulée du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé mardi soir le journal néerlandais De Telegraaf.

La KNVB aurait arrêté sa décision et l'aurait communiquée à plusieurs internationaux de premier plan. La fédération néerlandaise n'a toutefois pas encore fait d'annonce officielle. Des sources proches de l'équipe nationale estimaient qu'une grande majorité du groupe était favorable à un retour de Koeman dans l'éventualité où Louis van Gaal quitterait son poste. Ce dernier, qui a annoncé dimanche souffrir d'un cancer de la prostate, a informé sa direction qu'il arrêterait après le Mondial qatari. Koeman, 59 ans, est sans club depuis la fin de son aventure à la tête du FC Barcelone en octobre dernier. Il avait quitté son poste de sélectionneur national à l'été 2020, après deux ans et demi, pour rejoindre le club catalan, où il a évolué comme joueur. Les Pays-Bas affronteront le Qatar, l'Équateur et le Sénégal dans le groupe A. Ils disputeront le premier match du Mondial contre les Africains le 21 novembre. (Belga)