Mondial 2022 - Tite confirme son retrait comme sélectionneur du Brésil: "Un cycle se termine"

(Belga) Tite a confirmé qu'il quittait son poste de sélectionneur du Brésil vendredi après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Une décision déjà prise il y a un an. Les Brésiliens devront se choisir un nouvel entraîneur. Le dossier ne sera traité cependant qu'en janvier, avait indiqué il y a un mois le président de la fédération brésilienne.

La Confédération brésilienne de football (CBF) avait assuré dans un communiqué que son président, Ednaldo Rodrigues, en place depuis mars dernier, n'avait "jamais évoqué avec d'autres dirigeants le sujet du futur sélectionneur après la Coupe du Monde". En février, Tite, 61 ans, avait annoncé à la surprise générale qu'il quitterait son poste de sélectionneur à l'issue de cette Coupe du monde. "Je prends sur moi la responsabilité de la défaite", a commenté Tite en conférence de presse vendredi. "Même si nous sommes tous responsables. On ne peut pas faire autrement que d'accepter ce résultat", expliquant que Neymar était désigné comme le 5e tireur d'un tir au but qu'il n'aura pas eu l'occasion de botter. "C'est à ce moment-là que la pression est la plus forte, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'aller jusque-là. Toutes les défaites sont douloureuses, surtout quand cela met fin à un objectif que vous avez depuis quatre ans. C'est la fin d'un cycle." En poste depuis 2016, suite au limogeage de Dunga, il achève son passage à la tête du Brésil avec un bilan impressionnant de 60 victoires, 14 matches nuls et seulement sept défaites, mais un seul titre, celui de la Copa América, remporté à domicile en 2019. Lors de la Coupe du monde 2018, en Russie, le Brésil de Tite a échoué en quarts de finale, face à la Belgique (1-2). (Belga)