Mondial 2022 - Tomiyasu optimiste avant de jouer l'Allemagne: "Nous pouvons les battre"

Mercredi, le Japon et l'Allemagne s'affronteront dans le groupe E du Mondial 2022. Il s'agira du début de la compétition pour les deux équipes qui seront opposées pour la première fois de leur histoire. Le défenseur japonais Takehiro Tomiyasu, qui a évolué en Belgique sous les couleurs de Saint-Trond, croit en les chances de son pays face aux quadruples champions du monde. "Nous avons tout ce qu'il faut pour gagner", a-t-il commenté en conférence de presse.

"L'Allemagne est l'un des adversaires les plus difficiles du tournoi, mais tout est possible en football", a ainsi philosophé Tomiyasu. "Nous devons rester humbles et réalistes, mais je pense vraiment que nous avons nos chances. Nous avons assez de qualité pour les battre." Le défenseur d'Arsenal s'est blessé le 3 décembre dernier face à Zurich en Europa League, mais il semble remis et prêt à prendre part au premier match de la compétition. "J'étais blessé il y a trois semaines, mais je n'ai plus mal." Hidesama Morita, le milieu de terrain du Sporting Portugal, est également de retour de blessure, mais sa présence au coup d'envoi est encore incertaine. "J'espère qu'il va jouer, car il est très précieux pour l'équipe", a souhaité Tomiyasu. "Il contrôle le match et lit parfaitement le jeu." Le Japon et l'Allemagne, avec l'Espagne et le Costa Rica, sont de potentiels adversaires pour les Diables Rouges en cas de qualification pour la phase à élimination directe. Les premiers du groupe E et du groupe F, celui de la Belgique, affronteront les deuxièmes de l'autre groupe.