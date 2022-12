Mondial 2022 - Un avocat d'Oman offre un million de dollars pour la tenue portée par Messi sur le podium

(Belga) Un avocat d'Oman s'est proposé d'offrir un million de dollars pour acquérir la tenue traditionnelle arabe, bisht, que les organisateurs ont placé sur les épaules de Lionel Messi lors de la remise du trophée de la Coupe du monde de football dimanche dernier.

Ahmed al-Barwani, avocat et membre du parlement d'Oman, a fait son offre sur les réseaux sociaux. Le bisht, manteau transparent porté dans les Etats du Golf lors d'occasions particulières, est "symbole de chevalerie, de courage, de bravoure, d'intégrité, de générosité, d'authenticité", a-t-il ajouté. L'Emir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani avait donné ce manteau au capitaine argentin lors de la cérémonie de remise du trophée remporté par l'Argentine. S'il parvient à ses fins, l'avocat a le projet de l'exposer pour "commémorer ce moment de fierté et nous aider à le revivre et nous rappeler que nous l'avons fait", a ajouté al-Barwani. (Belga)