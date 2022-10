Mondial 2022 - Un ministre britannique demande aux fans LGBT de football de respecter la loi qatarie

(Belga) Le chef de la diplomatie britannique James Cleverly a demandé mercredi aux supporters de foot LGBT de respecter la loi qatarie pendant la Coupe du Monde de football en novembre, s'attirant les critiques des associations et de l'opposition.

"Une des choses que je veux dire aux fans de foot, c'est: s'il vous plait, soyez respectueux de la nation hôte", a déclaré le ministre sur la radio LBC alors que l'homosexualité est illégale au Qatar, pays musulman conservateur qui accueille le Mondial à partir du 20 novembre. "Il y a des choses en place pour être sûr que les gens puissent être eux-mêmes et profiter du football, et je pense qu'avec un peu de flexibilité et de compromis des deux côtés, on peut avoir une Coupe du Monde sûre et passionnante", a-t-il ajouté. Ses commentaires ont été dénoncés par des associations de défense des droits des personnes LGBT. Le groupe Three Lions Pride a notamment qualifié les propos du ministre "d'intervention extrêmement inutile", déplorant qu'il "insinue qu'une mesure de sécurité acceptable soit 'd'être moins queer'". La députée travailliste Lucy Powell s'est, elle, dite "sans voix" après la sortie de M. Cleverly. Depuis que la Fifa a attribué en 2010 le Mondial au Qatar, le premier pays arabe à organiser l'événement est critiqué sur son traitement des personnes LGBT mais aussi des travailleurs étrangers et des femmes, ou encore de la climatisation de sept de ses huit stades, qui ont coûté 6,75 milliards de dollars. Si les organisateurs de la Coupe du Monde ont promis d'accueillir "tous" les visiteurs sans discrimination", les capitaines de plusieurs équipes européennes - dont celles de Belgique, d'Angleterre, de France et d'Allemagne - porteront des brassards aux couleurs arc-en-ciel avec le message "One Love" dans le cadre d'une campagne anti-discrimination.