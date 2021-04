Mondial de football féminin: Serneels sélectionne 26 Red Flames

(Belga) Ives Serneels, sélectionneur des Red Flames, a annoncé jeudi une sélection de 26 joueuses en vue de la première rencontre de qualification au Mondial de football féminin de la Belgique le 19 septembre contre la Moldavie.

Par rapport à l'Euro, Heleen Jaques, Lorca Van De Putte et Sara Yuceil n'ont pas été reprises, alors qu'Imke Courtois a arrêté sa carrière. Charlotte Tison, Lore Vanschoenwinkel, Silke Vanwynsberghe, Sarah Wijnants, Kassandra Missipo, Jassina Blom et Chloé Vandevelde ont été sélectionnées. Tison, Wijnants et Blom figuraient dans la pré-selection de l'Euro avant de passer à la trappe au moment d'établir la liste définitive. Missipo était présente dans cette liste, mais avait été renvoyée à la maison pour des raisons disciplinaires. . Sélection: Gardiennes: Nicky Evrard (FC Twente/P-B), Diede Lemey (Anderlecht), Justien Odeurs (USV Jena/All). Défenseuses: Maud Coutereels (Lille/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Charlotte Tison (Anderlecht), Nicky Van den Abbeele (Ajax/P-B), Lore Vanschoenwinkel (KRC Genk), Silke Vanwynsberghe (La Gantoise), Aline Zeler (Anderlecht). Milieux de terrain: Julie Biesmans (Standard), Tine De Caigny (Anderlecht), Kassandra Missipo (La Gantoise), Lenie Onzia (FC Twente/P-B), Davina Philtjens (Ajax/P-B), Elien Van Wynendaele (La Gantoise), Sarah Wijnants (Standard). Attaquantes: Jassina Blom (FC Twente), Janice Cayman (Montpellier/Fra), Jana Coryn (Lille/Fra), Yana Daniëls (Bristol City/AEng), Chloé Vande Velde (La Gantoise), Elke Van Gorp (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (La Gantoise), Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg/All). (Belga)