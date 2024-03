Moris "très content" de retrouver Batshuayi: "Quelqu'un que j'apprécie humainement"

"Je le connais bien, car nous avons fait nos premiers pas ensemble au Standard", se souvient Moris. "Nous avons grandi ensemble pendant quelques années et je pense que, dans ma carrière, c'est l'attaquant le plus difficile contre qui j'ai joué. Il a énormément de qualités. Déjà à cette époque-là, tu savais qu'il allait faire une grande carrière. Je serai très content de le retrouver demain, même si on ne se fera pas de cadeau."

Moris peut s'attendre à une soirée animée vu la force offensive de Fenerbahçe, qui compte aussi des joueurs du calibre du Bosnien Edin Dzeko et du Serbe Dusan Tadic. "J'ai déjà joué de nombreuses fois contre eux avec le Luxembourg", se rappelle le gardien. "Nous avons hâte de nous confronter à ce genre de formation, en espérant nous qualifier et prendre de l'expérience qui sera utile pour la suite de la saison."