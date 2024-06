Murat Yakin heureux de la victoire et de la manière après la qualification de la Suisse

Le sélectionneur explique que les Suisses ont regardé les derniers matchs de l'Italie. "Ils ont utilisé beaucoup de formations différentes et ont beaucoup fait tourner leur effectif. Nous avons réalisé un bon travail en mettant en place nos mécanismes et en dictant notre tempo. Tout a fonctionné dans tous les domaines du jeu. Nous avons vu aujourd'hui que nous pouvions contrôler un match."

La Suisse égale son meilleur résultat dans un Euro en atteignant les quarts et peut désormais rêver d'un parcours historique, d'autant que la 'Nati' se trouve dans la partie la plus abordable du tableau. "Nous avons la bonne forme, nous avons le bon plan de jeu et nous sommes une bonne équipe. Mais nous devons garder les pieds sur terre", a relativisé Yakin. "L'ambiance au camp d'entraînement est excellente et nous pouvons nous concentrer sur notre football sans être distraits par l'extérieur."

"Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec de grandes équipes comme l'Allemagne et l'Italie", a ajouté Yakin. "Mais nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par nos adversaires potentiels. Ce soir, nous avons envoyé un signal important sur la façon dont nous pouvons jouer: nous ne nous sommes pas contentés de nous regrouper et de défendre, nous avons dominé le match."