Mustapha Bundu coûte cher à Leicester, Augsbourg bat l'Union Berlin

Leicester City a subi sa 2e défaite consécutive en Championship de football et la 3e en cinq matchs. Vendredi soir, les Foxes ont été battus 1-0 à Plymouth pour le compte de 43e journée. L'ancien joueur d'Anderlecht Mustapha Bundu (21e) a été l'auteur du but.

Wout Faes, titulaire, et Dennis Praet, monté au jeu à la 54e, conservent la première place avec 88 points à égalité de points avec Ipswich (88). Leeds (87) est troisième. Seuls les deux premiers sont promus automatiquement. Les équipes classées entre les places 3 et 6 disputent des barrages pour la 3e place en Premier League. Il reste quatre matchs de compétition pour les trois premiers du classement.

Lors de la 29e journée de Bundesliga, Augsbourg a dominé l'Union Berlin 2-0. Phillip Tietz (47e) et Sven Michel (81e) ont marqué les buts de l'équipe locale, où Arne Engels a cédé sa place à la 73e à Michel. Avec 39 points en 29 matchs, Augsbourg est désormais plus solidement installé à la septième place. L'Union Berlin n'est toujours pas sauvé avec 29 points et ne peut pas compter sur Yorbe Vertessen, blessé, pour l'instant.