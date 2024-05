NAC Breda prend une option sur un retour en Eredivisie après son succès contre l'Excelsior

NAC Breda s'est largement imposé 6-2 face à l'Excelsior Rotterdam mardi soir lors du match aller de la finale des barrages de promotion/relégation en Eredivisie, la première division néerlandaise. Le club de Breda prend une sérieuse option sur une promotion en Eredivisie, compétition dans laquelle il n'a plus évolué depuis 2018/2019.

NAC Breda a pris l'avantage à deux reprises en première période grâce à Omgba (12e, 1-0) et à Janosek (39e, 2-1), sur pénalty, qui a répondu à l'égalisation de l'Excelsior de Duijvestijn (25e), exclu quelques minutes plus tard (38e). Jan Van den Bergh a été décisif en inscrivant un but (42e, 3-1) avant la réduction de l'écart de Parott (45+6e), fixant le score à la pause à 3-2.

Le défenseur belge, ancien du Beerschot, a également délivré une passe décisive pour Omarsson (78e, 5-2) après le quatrième but de Koscelnik (74e). Omarsson a fixé la marque finale à 6-2 (90+4e), assurant un avantage confortable aux hommes entrainés par Jean-Paul Van Gastel en vue de la manche retour, qui se disputera à Rotterdam dimanche à 18h.