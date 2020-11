Nacer Chadli entre dans le capital de l'Immobilière du Standard de Liège

(Belga) Le Diable Rouge Nacer Chadli fait partie des trois nouveaux investisseurs dans le capital de l'Immobilière du Standard de Liège, rapporte L'Echo samedi. Les deux autres sont la société de construction Solico et le professeur Jean-Yves Reginster, déjà administrateur de la SA Standard de Liège.

Nacer Chadli, formé au Standard, est, après Axel Witsel, le second Diable Rouge à entrer dans le capital de l'Immobilière du Standard de Liège, qui porte les projets de développement du nouveau stade de Sclessin et de ses abords. A eux trois, les nouveaux actionnaires font monter le capital de la SRL à plus de 7 millions d'euros. À ce jour, Bruno Venanzi est toujours seul actionnaire (99%) de la SA Standard de Liège, indique L'Echo. Mardi, le Standard avait indiqué que l'homme d'affaires François Fornieri, patron du groupe pharmaceutique Mithra, n'allait finalement pas entrer au sein du capital du club liégeois.