Naples, avec Dries Mertens, s'impose à la Fiorentina et conforte sa 3e place

(Belga) Naples s'est imposé 0-2 à la Fiorentina pour le compte de la 37e journée du championnat d'Italie de football. Sur le banc au coup d'envoi, Dries Mertens est monté au jeu à la 76e minute. Un succès important pour le Napoli en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les Napolitains faisaient la différence en seconde période avec des buts de Lorenzo Insigne (56e) et Piotr Zielinski. La montée au jeu de Dries Mertens à la 76e minute ne changeait rien à l'issue finale de la rencontre et le marquoir restait fixé à 0-2 Au classement, Naples conserve sa troisième place avec 76 points juste devant l'AC Milan (4e, 75 pts) et la Juventus (5e, 75 pts), actuellement hors des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. (Belga)