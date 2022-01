Naples, avec un but et un assist de Dries Mertens, se retrouve deuxième

(Belga) Naples a remporté 4-1 le derby de la Campanie face à la Salernitana dans le cadre de la 22e journée du championnat d'Italie. Titulaire, Dries Mertens a été remplacé à la 63e minute après qu'il a marqué le deuxième but sur penalty (45e+3, 2-1) et donné le ballon décisif à Amir Rrahmani sur le troisième (47e, 3-1). Un succès facilité par l'exclusion de Frederic Vesseli (54e), le défenseur de la Salernitana.

Luciano Spalletti a confirmé l'équipe, qui s'était imposée lundi à Bologne, et a retardé le retour de Victor Osinhem, alignant Mertens seul en pointe. Juan Jesus (17e, 1-0) et Lorenzo insigne sur penalty (53e, 4-1) ont permis à Naples de se hisser en deuxième position avec 49 points. La Salernitana, qui avait égalisé sur sa première attaque par Federico Bonazzoli (33e, 1-1), reste dernière (10 points). Torino a marqué le pas (1-1) face à Sassuolo alors qu'il a ouvert la marque par Antonio Sanabria (16e, 1-0). Dennis Praet était sorti (84e) quand Giacomo Raspadori (88e, 1-1) a égalisé pour les visiteurs. Au classement, les deux équipes font du surplace: Torino reste 10e (32 points) et Sassuolo 11e (29 points).