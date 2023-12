Naples-Barcelone en tête d'affiche des huitièmes de finale

Champion d'Italie, Naples a terminé deuxième du groupe D derrière le Real Madrid et hérité d'une autre équipe espagnole en huitièmes de finale avec le FC Barcelone. Les Catalans ont terminé à la première place du groupe H, celui de l'Antwerp. Le Barça avait d'ailleurs été battu par le 'Great Old' mercredi dernier pour l'honneur lors de la 6e et dernière journée (3-2).

Parmi les autres affiches, Leipzig et Loïs Openda auront fort à faire face au Real Madrid. Arsenal et Leandro Trossard défieront Porto, qui avait terminé 2e dans le groupe de l'Antwerp, et Manchester City avec Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ont hérité d'un tirage assez clément face à Copenhague.