Naples et l'AS Rome se neutralisent, Trabzonspor et Meunier l'emportent après un match fou

Naples et l'AS Rome ont partagé lors du choc de la 34e journée de Serie A dimanche soir. Dans le même temps, l'Atalanta a pris la mesure d'Empoli (2-0). Au classement, la Roma reste cinquième (59 points) juste devant l'Atalanta (57pts) et le Napoli est huitième (50pts).

Du côté de Bergame, les locaux l'ont emporté avec un penalty inscrit par Mario Pasalic (42e, 1-0) et un but d'Ademola Lookman (51e, 2-0). Charles De Ketelaere est monté au jeu en fin de match.

Menés au score avec, entre autres, un but de Denis Dragus, prêté par le Standard (21e, 0-2), les locaux sont revenus dans le match avec un triplé d'Onuachu (50e, 66e, 68e) et un but d'Enis Bardhi (65e). Thomas Meunier était titulaire pour Trabzonspor et a disputé toute la rencontre.