Naples a limogé son entraîneur à 48 heures de recevoir le FC Barcelone

"Walter Mazzarri est un ami de la famille De Laurentiis et du Napoli. C'est un adieu qui fait mal, car il s'est rendu très disponible à un moment de grandes difficultés", a déclaré Aurelio De Laurentiis, à propos de Mazzarri qui avait succédé au Français Rudi Garcia mi-novembre. "Mais il fallait prendre aussi en compte nos tifosi et leur donner quelque chose de plus", a-t-il poursuivi.

Le producteur de cinéma a confirmé les informations de la presse italienne selon lesquelles le Napoli, 9e du championnat d'Italie, est en négociations avancées avec Francesco Calzona, qui a occupé le poste d'entraîneur-adjoint du Napoli entre 2015 et 2018, puis en 2021-22, et qui dirige depuis 2022 la sélection slovaque avec qui il participera à l'Euro 2024.