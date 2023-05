Naples sacré champion d'Italie sur le terrain d'Udinese après son partage

Naples a remporté le titre de champion d'Italie sur la pelouse d'Udinese après son partage (1-1) à l'occasion de la 33e journée de Serie A. Les Napolitains n'avaient besoin que d'un petit point pour valider leur sacre et laisser la Lazio sur le carreau. Il s'agit du troisième sacre de l'histoire du club après ceux de 1987 et 1990 durant l'ère Diego Maradona.

Les visiteurs pouvaient de nouveau croire au titre grâce à une égalisation de Victor Osimhen quelques minutes après le coup d'envoi de la seconde période (53e, 1-1). Le score restait inchangé et Naples décrochait ainsi son premier titre en 33 ans.

La rencontre ne commençait cependant pas sous les meilleurs auspices pour le Napoli qui encaissait un but sur une superbe frappe enroulée de Sandi Lovric (13e, 1-0).

Les Napolitains comptent 80 points, 16 de plus que la Lazio, à cinq journées de la fin du championnat et ne peuvent plus être rejoints. Naples succède à l'AC Milan au palmarès de la Serie A.