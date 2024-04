Naples s'incline devant Empoli et fait une mauvaise affaire pour les places européennes

Le champion d'Italie en titre reste donc calé à la 8e place avec 49 points, à deux points de l'Atalanta, 7e et dernier qualifié pour l'Europe, mais qui compte deux matches de moins. Empoli, de son côté, fait une bonne affaire en bas de tableau et remonte à la 15e place avec 31 points.

En Turquie, Thomas Meunier et Trabzonspor l'ont emporté 0-2 sur la pelouse de Kayserispor pour la 33e journée de championnat. Meunier a offert le but d'ouverture à Enis Destan (24e, 0-1) avant que Nicolas Pepe ne fixe le score à 0-2 (58e). Le but de Mehdi Bourabia (87e, 1-2) n'a pas privé Trabzonspor d'un succès. Thomas Meunier et ses équipiers confortent leur 3e place au classement avec 55 points.