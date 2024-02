NEC Nimègue premier finaliste de la Coupe des Pays-Bas

En battant Cambuur 1-2 après prolongations, NEC Nimègue s'est qualifié pour la finale de la Coupe des Pays-Bas où il sera opposé au vainqueur du duel entre Feyenoord et Groningue prévu jeudi.

Au NEC, Jasper Cillessen était bien présent dans le but alors que Rogier Meijer avait aligné Robin Roefs lors des précédents matches de Coupe. Finalistes pour la dernière fois en 2000, les visiteurs ont vu un tir de Koki Ogawa rebondir sur le poteau via la main de Yanick van Osch, le gardien de Cambuur (15e). Un peu plus tard, une frappe de Sontje Hanssen a été déviée sur la transversale par le défenseur Sturla Ottesen (20e). La série négative n'était pas finie puisque Roberts Uldrikis a ouvert la marque pour le club de Leeuwarden (24e, 1-0).

La seconde période a été temporairement interrompue en raison des feux d'artifice autour du stade (47e). Cela n'a pas décontenancé les visiteurs, qui ont égalisé par Ogawa (60e, 1-1). Nimègue a quand même dû patienter jusqu'aux prolongations pour décrocher sa cinquième finale par Kodai Sano (99e, 1-2).