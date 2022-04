Neil Warnock, 73 ans, met un terme à sa carrière d'entraîneur

(Belga) Dans une interview accordée à Sky Sports samedi, Neil Warnock, 73 ans, a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière d'entraîneur.

Au cours d'une carrière de 42 ans, l'Anglais, qui est passé par 16 équipes, détient le record du nombre de rencontres dirigées dans le foot professionnel anglais (1.603) ainsi que celui du plus grand nombre de promotions (8). Warnock était sans club depuis qu'il a quitté prématurément Middlesbrough en novembre 2021 après un an et demi.