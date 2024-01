Nemanja Matic poursuit sa carrière à l'Olympique lyonnais

Nemanja Matic quitte le Stade rennais après seulement une demi-saison et rejoint l'Olympique lyonnais. Les deux clubs ont trouvé un accord sur un transfert samedi, au lendemain de la victoire de Rennes à Lyon (2-3) en championnat. Le Serbe de 35 ans a signé un contrat de deux saisons et demie à l'OL. Rennes récupère 2,6 millions d'euros sur ce transfert.

Le milieu de terrain a fait 19 apparitions pour Rennes lors de la phase aller du championnat. Le club français l'avait acheté à l'AS Rome. Avant cela, Matic a joué en Premier League avec Chelsea, remportant plusieurs titres, et Manchester United.

Pour Lyon, Matic est déjà le cinquième transfert cet hiver. Le club rhodanien a engagé Malick Fofana et Gift Orban de La Gantoise. Les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson ont été recrutés à Botafogo, qui, comme Lyon, le club de Premier League Crystal Palace et le RWDM sont détenus par l'Américain John Textor et l'Eagle Football Group.