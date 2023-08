Nemanja Matic signe à Rennes jusqu'en 2025

Matic, passé par Benfica, Chelsea, Manchester United et l'AS Rome, rejoint le club breton, où évolue Arthur Théate et Jérémy Doku. Le joueur de 35 ans a notamment remporté trois Premier League avec Chelsea (2010, 2015 et 2017) et un championnat du Portugal (2014).

"Je me sens le bienvenu ici. J'ai très bien été accueilli. Le projet qui m'a été proposé m'a plu dès les premiers échanges. Je sais qu'il y a des joueurs de talent dans l'effectif, j'ai hâte de commencer", a déclaré Matic, cité dans le communiqué du club rennais.