A New Delhi étouffée par la pollution, les écoles restent fermées

Les autorités de New Delhi, étouffée par un mélange de pollution et de fumées, ont annoncé dimanche que les écoles resteraient fermées une semaine de plus.

Chaque automne, la capitale indienne, déjà parmi les villes les plus polluées de la planète en temps normal, vit dans un air quasi-irrespirable lorsque viennent s'ajouter à la pollution les fumées provenant des campagnes environnantes où les agriculteurs brûlent les chaumes.