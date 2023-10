Newcastle va "protéger" Sandro Tonali et lui donner "le soutien dont il a besoin"

Sandro Tonali, visé par une enquête sur des paris sportifs illicites, est "disponible" pour jouer avec Newcastle, a déclaré vendredi l'entraîneur Eddie Howe. Le technicien anglais a assuré que le club allait "protéger" l'Italien de 23 ans et "essayer de donner tout le soutien dont il a besoin".

"En tant que club de football, nous allons sans attendre l'enlacer, le protéger, essayer de lui donner l'amour et le soutien dont il a besoin pour trouver des solutions aux problèmes qu'il a eus", a affirmé Howe en conférence de presse, à la veille d'affronter Crystal Palace samedi.

"Les footballeurs sont des êtres humains. Ils ont, comme nous tous, des vulnérabilités, des faiblesses" et "le principal c'est de les identifier" pour essayer ensuite de "les aider à atteindre le meilleur niveau possible sur le terrain de foot", a-t-il ajouté. Le soutenir est "absolument crucial", a-t-il résumé. "C'est très facile d'oublier à quel point il est jeune. Il a eu des changements dans sa vie, en quittant l'Italie pour venir en Angleterre. C'est déjà assez difficile à gérer et maintenant il a cette situation."

Jeudi, l'AS Rome a publié un communiqué pour défendre deux de ses joueurs, Nicola Zalewski et Stephan El Shaarawy, victimes selon le club de rumeurs injustes au sujet de leur éventuelle implication dans l'affaire des paris sportifs qui secoue le football italien.