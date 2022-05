NFL: Tom Brady officiera sur Fox Sports quand il aura pris sa retraite sportive

La superstar du football américain Tom Brady sera le principal expert de Fox Sports pour commenter et analyser les matches du championnat NFL quand il prendra sa retraite sportive, a annoncé mardi le dirigeant du groupe de médias américains Fox.

"Nous sommes heureux d'annoncer qu'immédiatement après sa carrière sportive, le septuple champion du Super Bowl Tom Brady nous rejoindra à FoxSports comme principal expert", a annoncé dans un communiqué Lachlan Murdoch, le directeur général de Fox Corporation, qui regroupe les chaînes Fox, dont Fox News et des chaînes sportives.

"Nous sommes enchantés que Tom se soit engagé à rejoindre l'équipe de Fox et nous lui souhaitons le meilleur pour la prochaine saison", qui commence début septembre, a ajouté M. Murdoch, évoquant "un accord à long terme" avec le futur ex-joueur.

Fox n'a dévoilé ni la durée ni le montant de ce contrat mais selon le New York Post, également propriété de la famille Murdoch, Tom Brady serait payé 37,5 millions de dollars par an pendant 10 ans.

Ce serait alors plus important que son salaire annuel aux Buccaneers, qui s'était élevé à environ 30 millions de dollars la saison dernière.

Ce serait aussi un record dans l'histoire des chaînes sportives, qui ont depuis longtemps intégré les ex-joueurs, notamment les quarterbacks, à leurs équipe de commentateurs avec des contrats de plusieurs millions de dollars.

Tom Brady, considéré comme le meilleur quarterback de l'histoire, a répondu sur son compte Twitter, affirmant être "enthousiaste, mais il y a encore du travail sur le terrain avec" son équipe des Tampa Bay Buccaneers, a-t-il souligné.

Tom Brady, 44 ans dont 22 saisons de NFL, avait annoncé en février sa retraite sportive, expliquant vouloir laisser la place à "la prochaine génération d'athlètes dévoués et engagés" après l'élimination des Buccaneers lors des play-offs face aux Los Angeles Rams, futur vainqueurs du Super Bowl.

Mais il avait créé la sensation un mois et demi plus tard en décidant finalement de rechausser les crampons pour une nouvelle saison avec Tampa Bay.

Détenteur du record absolu de titres au Super Bowl - plus que n'importe quelle équipe dans l'ère moderne -, l'ancien maître à jouer des New England Patriots, entre 2000 et 2019 (six titres), puis des Tampa Bay Buccaneers (un titre en 2021), a connu une longévité exceptionnelle dans une ligue extrêmement rugueuse.

Le rayonnement de Brady dépasse le microcosme du football américain et il est connu pour être depuis 2009 l'époux de la top model brésilienne Gisele Bündchen.

Il a aussi été critiqué par une partie des Américains pour sa relation amicale avec l'ex-président républicain Donald Trump, qui avait fustigé les joueurs de NFL s'agenouillant pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières contre les minorités raciales.