Ngadeu ne veut pas sous-estimer Shamrock, "une équipe joueuse"

Après un partage à Molde en ouverture, La Gantoise vise le 4 sur 6 après deux journées de Conference League, dans le groupe F. Mais pour cela, les Buffalos devront battre jeudi Shamrock Rovers, champions d'Irlande en titre et leaders du championnat, sur papier l'adversaire le plus abordale du groupe.

Michael Ndageu se méfie de Shamrock, auteur d'un partage contre Djugardens lors de la première journée. "Nous ne pouvons certainement pas les sous-estimer, c'est une équipe qui peut jouer au football", a déclaré le défenseur mercredi en conférence de presse. La défense gantoise a mis neuf matchs cette saison avant de réussir à préserver le zéro au marquoir. Depuis, lors de leurs quatre dernières sorties, les Buffalos n'ont encaissé que lors du déplacement à Charleroi, ne concédant rien contre Molde, Anderlecht et Zulte Waregem. "C'est vrai que nous avons pris trop de buts, mais ces deux derniers matchs sans encaisser nous donne de la confiance. Pour une défense, c'est important, même s'il s'agit de toujours gagner à la fin." Ngadeu, 31 ans, joue pratiquement tout le temps avec La Gantoise. Il n'a pas été appelé par le sélectionneur camerounais Rigobert Song pour les amicaux contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. "En concertation avec le sélectionneur national, il a été décidé de ne pas jouer ces amicaux internationaux", a expliqué le Lion Indomptable aux 53 sélections. "Je me sens bien et ne suis pas blessé, mais je me repose en vue de la suite de la saison et des matchs importants à venir."