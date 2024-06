N'Golo Kanté élu Homme du match Autriche/France

"Il a gagné beaucoup de ballons, a bloqué l'Autriche au milieu du terrain et a fait de bonnes passes vers l'avant", a expliqué Kanté, 33 ans.

"On voulait démarrer la compétition avec une victoire", a expliqué Kanté après la rencontre. "Ce sont des bonnes bases pour la suite, il faudra être encore plus costaud la prochaine fois. Je suis ravi de retrouver le maillot des Bleus et la compétition avec la France." Kanté a réintégré l'équipe de France pour l'Euro après deux ans d'absence.