Nice étrille Saint-Etienne et Stassin , Lukebakio marque mais perd avec Séville

L'ASSE a vécu une soirée cauchemardesque du côté de Nice, Dylan Batubinsika lançant les hostilités avec un but contre-son-camp dès la 4e. Tanguy Ndombélé doublait la mise une poignée de minutes plus tard (7e). Mohamed-Ali Cho a enchainé avec un troisième but à la 24e avant que Youssoufa Moukoko n'alourdisse la marque (26e). Le festival a continué avec une réalisation d'Evann Guessand (36e) et une autre de Moukoko (39e). À la pause, le marquoir de l'Allianz Arena affichait déjà 6-0. En seconde période, Sofiane Diop (75e) et Pablo Rosario sur penalty (86e) ajoutaient au malheur des Stéphanois et donnaient au score son allure finale.

En Espagne, Alavès s'est imposé 2-1 face à Séville où Dodi Lukebakio était titulaire. Carlos Vicente (17e) et Carlos Martin (60e) ont permis à Alavès de prendre le large avant que Lukebakio ne réduise l'écart (83e). Stanis Idumbo Muzambo n'a pas quitté le banc des Andalous.