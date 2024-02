Nice trouve une porte de sortie pour Youcef Atal qui signe en Turquie

Le joueur de 27 ans, arrivé à Nice en 2018 après un passage par Courtrai, avait été suspendu par Nice en octobre après un post lié au conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Atal avait publié cette vidéo, dans laquelle un prédicateur appelait Dieu à envoyer "un jour noir sur les juifs", quelques jours après les attaques sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre, et le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Il avait également écopé de sept matches de suspension par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, et n'est plus réapparu sous le maillot niçois depuis.

Youcef Atal a été condamné le 3 janvier par le tribunal correctionnel de Nice à huit mois de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende pour provocation à la haine à raison de la religion. Il a fait appel du jugement.