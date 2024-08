Nicky Hayen après le tirage au sort du Club Bruges : "Nous devons nous surpasser"

"C'est un groupe solide avec de belles équipes. Ce ne sera pas facile, mais la campagne d'il y a deux ans a montré que tout est possible si on se surpasse", a réagi Hayen après le tirage au sort de jeudi soir.

Le Club jouera ses quatre matchs à domicile face au Borussia Dortmund, à la Juventus, au Sporting CP et à Aston Villa. Ceux à l'extérieur se joueront à Manchester City, à l'AC Milan, au Celtic et à Sturm Graz. L'ordre des rencontres n'est pas encore déterminé. Cependant, la première journée de la phase de ligue est prévue entre le 17 et le 19 septembre, et la huitième et dernière journée, le 29 janvier 2025.