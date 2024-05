Nicky Hayen confiant avant d'affronter la Fiorentina

Depuis que Hayen a remplacé Ronny Deila à la mi-mars, le Club Bruges a signé sept victoires de suite, en championnat et en Europe. "Les garçons doivent continuer sur cette voie", explique Hayen. "L'intensité et la qualité du jeu ne doivent pas baisser. Nous ne nous cachons pas derrière le nombre de matchs".

"Notre culture nous pousse à gagner chaque match. Et cela ne change pas. Nous travaillons dur les uns pour les autres et nous avons une grande confiance en nous. Nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons", a raconté l'entraîneur brugeois Nicky Hayen mercredi en conférence de presse.

Présent dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1992, le club de la Venise du Nord est le premier club belge qualifié pour une demi-finale européenne depuis l'Antwerp en 1993. "C'est très beau, tant que pour le club que pour le football belge", avance Hayen. "Mais il y a encore une étape à franchir et c'est ce que nous voulons faire. Dans une telle compétition, plus loin on va, plus on s'amuse. Nous avons beaucoup de respect pour l'adversaire. Ca va être difficile, mais nous avons une grande confiance. Nous verrons bien où cela nous mènera".

Hayen s'attend à voir les Gazelles bousculées par la Fiorentina. "C'est une équipe italienne atypique, qui ne joue pas le catenaccio. Il y a beaucoup de créativité dans le compartiment offensif. Ils alternent les styles de jeu et c'est une équipe expérimentée. Je pense qu'ils commenceront fort dans un match à domicile et qu'ils voudront nous mettre sous pression. Nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios".