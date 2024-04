Nicky Hayen et le Club Bruges veulent se mettre "en bonne position" avant le match retour

Le PAOK semble, sur papier, être un adversaire abordable pour le Club mais le leader du championnat grec a terminé en tête de son groupe devant Francfort avant d'éliminer le Dinamo Zagreb en huitièmes de finale.

"C'est une équipe très complète, solide dans tous les compartiments du jeu et avec des joueurs capables de faire la différence individuellement. On ne bat pas deux fois Francfort et le Dinamo Zagreb 5-1 par hasard. Nous ne les sous-estimons certainement pas", a déclaré Hayen.