Nina Derwael obtient le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Saint-Trond

(Belga) La championne olympique aux barres asymétriques Nina Derwael devient citoyenne d'honneur de sa ville natale Saint-Trond en province de Limbourg. Le conseil communal de la ville a officiellement décerné ce titre lundi soir à l'athlète, de même qu'à la légende du football Lon Polleunis (Soulier d'Or en 1968).

Le conseil communal de Saint-Trond a donné son feu vert à la reconnaissance de Nina Derwael et Lon Polleunis comme citoyens d'honneur. Le règlement de la ville prévoyait à ce jour que seuls les non-résidents puissent bénéficier de ce titre, mais il a été amendé en aout dernier pour que ces deux sportifs soient reconnus de la sorte. Les conditions d'octroi du titre ont été élargies pour que les résidents et non résidents de Saint-Trond puissent être reconnus citoyens d'honneur. La citoyenneté d'honneur ne peut être accordée qu'aux personnes vivantes qui ont rendu des services particuliers à la ville de Saint-Trond ou qui ont contribué à l'image de la ville au niveau flamand, national ou international. (Belga)