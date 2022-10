Noa Lang remplace Sowah, suspendu pour défier le FC Porto

(Belga) Pour remplacer Kamal Sowah, suspendu, Carl Hoefkens a décidé d'offrir à Noa Lang ses premières minutes de jeu de la saison en Ligue des Champions contre le FC Porto, mercredi soir.

Titulaire lors des quatre premiers matchs de groupe, Sowah a été exclu (deux cartons jaunes) il y a quinze jours lors du déplacement à l'Atlético de Madrid où le Club Bruges a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale (0-0).Le remplacement de Sowah par Lang est le seul changement effectué par Hoefkens par rapport à l'équipe de départ à Madrid. Simon Mignolet aura devant lui le trio défensif composé de Mechele, Sylla et Odoi. Nielsen et Onyedika doivent assurer l'équilibre du milieu de terrain en soutien de Vanaken alors que Skov Olsen et Buchanan arpenteront les flancs. En attaque, Lang sera associé à Jutgla. Par rapport à l'équipe qui a fait match nul 2-2 à Union samedi dernier, Boyata et Meijer ont cédé leur place à Sylla (suspendu en championnat) et à Lang. Le FC Porto est privé de son capitaine Pepe, blessé au genou. Fabio Cardoso prendra sa place dans l'axe de la défense. (Belga)