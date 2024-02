"Notre objectif doit être la victoire", annonce Janice Cayman avant d'affronter la Hongrie

"Nous ne connaissons pas très bien la Hongrie", a concédé Cayman auprès de la fédération belge de football (RBFA). Après avoir découvert le terrain de la Pancho Arena où se disputera la rencontre vendredi, la joueuse de Leicester a exprimé son avis sur le futur adversaire. "Nous avons déjà visionné quelques images et nous devons avoir confiance en nos forces. Ce ne sera pas facile, mais nous devons y aller à fond. Jusqu'ici, nous étions surtout les outsiders en Ligue des Nations. Maintenant, c'est l'inverse. C'est une nouvelle situation avec une autre pression. Notre objectif doit être la victoire."

Lisa Lichtfus remplacera une Nicky Evrard blessée dans les cages, comme l'a confirmé le T2 Van Der Haegen jeudi. "Je me sens bien et j'ai hâte de disputer la rencontre", a déclaré celle qui obtiendra sa deuxième cap chez les Flames. Pour Lichtfus, la gardienne de Dijon, il ne faudra "pas se laisser faire contre la Hongrie et être présentes tout de suite. Nous voulons gagner."