Nottingham écarte Blackpool après prolongation et file en seizièmes de finale de la Cup

Orel Mangala, qui a joué tout le match, et ses équipiers ont pris l'avance par Omobamidele (16e) et semblait sur du velours après le 0-2 signé Danilo (46e). Blackpool, seulement 8e en League One (3e division) est revenu dans le coup grâce à Morgan (61e) et Joseph (78e).

Il fallait recourir à la prolongation et c'est à la 110e minute que Forest a pu respirer quand le Néo-Zélandais Chris Wood arrachait la qualification (2-3).