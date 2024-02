Nottingham éliminé de la Coupe par Manchester United, Chelsea et Liverpool passent

Le match avait pourtant mal commencé pour les Blues, avec un but rapide de Mateo Joseph pour Leeds (8e). Nicolas Jackson (15e) et Mykhailo Mudryk (37e) ont permis à Chelsea de reprendre les devants. En seconde période, Leeds a égalisé (Joseph, 59e) et a longtemps fait douter les Londoniens mais Conor Gallagher a marqué le but de la victoire à la dernière minute (90e). Romeo Lavia était toujours indisponible pour cette rencontre.

Liverpool jouait d'ailleurs au même moment, opposé à Southampton, une autre équipe de Championship. Toujours embêté par les blessures qui déciment son effectif, Jürgen Klopp a une nouvelle fois pu compter sur les joueurs issus du centre de formation: Louie Koumas (44e) et Jayden Danns (73e, 88e), 18 ans tous les deux, ont permis aux Reds de s'imposer (3-0).

Quatrième qualifié de la soirée, Wolverhampton a dominé 1-0 Brighton à domicile.