Nottingham Forest et Orel Mangala s'offrent Manchester United pour conclure l'année

Ce succès permettra à Forest de passer une Saint-Sylvestre au chaud, logé à la 15e place du classement avec 20 points, soit 5 de plus que le premier relégable, Luton, qui compte un match de moins. Les Reds ont pris les rênes peu après l'heure de jeu via Dominguez (64e), mais Rashford a égalisé un peu moins d'un quart d'heure plus tard (78e).

Si United se montrait insistant, c'est finalement Nottingham qui a fait trébucher son adversaire grâce à un contre conclu par Gibbs-White (82e). Cette défaite laisse les Red Devils sur un bilan de 4 points sur 15 en championnat, et ils figurent au 7e rang avec 31 points.