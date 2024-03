Nottingham Forest pénalisé de 4 points par la Premier League pour infractions financières

Nottingham n'a pas respecté les règles de profit et de viabilité (PSR en anglais) et enregistré des pertes supérieures au total autorisé pour la période de trois ans jusqu'à 2022-2023 inclus. D'après la Premier League, le club a excédé de 34,5 millions de livres (40,35 millions d'euros) le seuil de déficit autorisé de 61 millions de livres (71,35 millions d'euros).

Selon la commission indépendante en charge de l'examen des PSR, l'infraction de Forest est "sérieuse" et la sanction conséquente n'a pas tant pour but de punir que de garantir l'équité par rapport aux autres clubs de Premier League. Elle a critiqué la gestion financière du promu, qui "a ignoré les avertissements de son directeur financier" et entretenu une stratégie de recrutement massif amorcée à l'été 2022, à la suite de sa promotion.

Nottingham Forest, loué pour sa "coopération exceptionnelle" par la commission, peut encore faire appel, d'ici le 1er juin.

Le retrait de 4 points voit les Reds glisser dans la zone rouge de la Premier League. Avec 21 points, ils sont 18e, à 1 point de Luton Town.