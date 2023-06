"Nous avons aussi la pression, car c'est important de gagner", confie Aster Vranckx

Selon le capitaine belge Aster Vranckx, la Belgique aura "aussi beaucoup de pression" contre le Portugal mardi, lors de la troisième et dernière journée du groupe A de l'Euro espoirs.

Dernier du groupe, le Portugal (1 point) doit s'imposer pour garder un espoir de qualification, tandis qu'un partage pourrait suffire à la Belgique (2 points) en fonction du résultat de l'autre rencontre entre la Géorgie (4 points) et les Pays-Bas (2 points). "Nous avons aussi beaucoup de pression, car le plus important pour nous est de gagner le match", a prévenu Vranckx en conférence de presse mardi. "Nous devrons aborder le match avec la mentalité de vouloir gagner, comme pour tous les autres matchs, mais peut-être avec un goût encore plus prononcé. Nous avons faim."

Lors du match précédent, les Belges ont gaspillé une avance de deux buts contre la Géorgie (2-2). "Nous étions déçus et fâchés après le match, nous devions nous imposer. Mais c'est arrivé. Maintenant, l'esprit est au match suivant", a ajouté Vranckx.