"Nous avons fait un très bon match", se réjouit De Bruyne, buteur et double passeur

Avec un but et deux passes décisives, Kevin De Bruyne a joué un grand rôle dans la victoire 1-3 de Manchester City à Copenghague, mardi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. "C'était difficile", a commenté le Diable Rouge au micro de TNT Sports.

"Nous avons déjà joué ici plusieurs fois et l'atmosphère est excellente. Vous savez qu'ils vont essayer de tout faire. Ils ont fait une très bonne phase de groupe et nous devons les respecter", a analysé De Bruyne.

"Mais je pense que nous avons fait un très bon match et que nous aurions pu marquer plus en deuxième mi-temps", a poursuivi De Bruyne. "Heureusement, à la fin nous avons marqué le troisième but, donc c'est un petit avantage à présent."