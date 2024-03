Nouvelle défaite de Hugo Cuypers avec le Chicago Fire

Hugo Cuypers n'a pas réussi à trouver le chemin des filets dimanche en Major League of Soccer (MLS) américaine. L'attaquant de Chicago Fire s'est incliné 3-0 face à Atlanta United.

Au classement après six journées, Cuypers et le Chicago Fire ne sont que 12e (sur 15 équipes) de la Conférence Est avec 5 points. Atlanta est 6e avec 9 points.

Georgios Giakoumakis (45e) et le remplaçant Jamal Thiare (65e et 90e+5) ont inscrit les buts au Mercedes-Benz Stadium. Cuypers est entré en jeu sept minutes avant la fin du match. Il a marqué à chaque fois lors des deux derniers matchs de championnat. Il s'agissait de ses deux premiers buts aux États-Unis depuis son transfert de La Gantoise en février.

Dimitri Lavalée et Sturm Graz se sont inclinés face au leader RB Salzbourg (0-1) lors de la deuxième journée des play-offs en Autriche. Lavalée était présent au coup d'envoi et a reçu un carton rouge dans les arrêts de jeu (90.+11). Mads Bidstrup (48e) a inscrit l'unique but de la rencontre. Salzbourg est leader avec 31 points à huit journées de la fin. Sturm Graz est deuxième avec 26 points.